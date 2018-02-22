SpaceX перенесла запуск испанского спутника из-за неблагоприятных погодных условий
SpaceX перенесла пуск принадлежащего Hisdesat спутника PAZ по причине неблагоприятных климатических условий. Компания отправит носитель с грузом в космос с базы американских ВВС Ванденберг 22 февраля, отмечается на странице компании в Twitter.
Ожидалось, старт пройдет утром в среду, когда ветер будет не таким сильным. Спутник PAZ создан консорциумом Airbus. Аппарат будет использоваться в картографических целях, оценки состояния экологии в местах наблюдения, качества лесных и земельных ресурсов.
Предполагалось, что PAZ будет станут выводить на орбиту при помощи ракеты «Днепр». Соответствующий контракт подписали в 2015-м во время авиавыставки МАКС-2015. Пуск намеревались провести в том же году, но впоследствии процедуру неоднократно откладывали.
В 2015-м Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками по вопросам стратегического назначения, заявил о приостановке программы запусков российско-украинских конверсионных носителей. В Роскосмосе в тот раз сообщили о приостановке запусков «Днепра». Несколько позднее глава компании «Космотрас» заверил, что обязательства по выводу на орбиту зарубежных спутников по заключенным контрактам будут исполнены.
Ожидалось, старт пройдет утром в среду, когда ветер будет не таким сильным. Спутник PAZ создан консорциумом Airbus. Аппарат будет использоваться в картографических целях, оценки состояния экологии в местах наблюдения, качества лесных и земельных ресурсов.
Предполагалось, что PAZ будет станут выводить на орбиту при помощи ракеты «Днепр». Соответствующий контракт подписали в 2015-м во время авиавыставки МАКС-2015. Пуск намеревались провести в том же году, но впоследствии процедуру неоднократно откладывали.
В 2015-м Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками по вопросам стратегического назначения, заявил о приостановке программы запусков российско-украинских конверсионных носителей. В Роскосмосе в тот раз сообщили о приостановке запусков «Днепра». Несколько позднее глава компании «Космотрас» заверил, что обязательства по выводу на орбиту зарубежных спутников по заключенным контрактам будут исполнены.
Автор: Валерий Антонов