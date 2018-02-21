В Москве грузовик сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Москве грузовик сбил пенсионерку на улице Красных Зорь, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, отмечают СМИ со ссылкой на экстренные службы столицы.
«Грузовое авто сбило пожилую женщину в момент движения задним ходом рядом с домостроением 19 на улице Красных Зорь», - приводятся слова источника.
В соответствии с его словами, водитель покинул место происшествия. В настоящее время он разыскивается сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-центре УГИБДД Москвы подтвердили факт ДТП.
«Грузовое авто сбило пожилую женщину в момент движения задним ходом рядом с домостроением 19 на улице Красных Зорь», - приводятся слова источника.
В соответствии с его словами, водитель покинул место происшествия. В настоящее время он разыскивается сотрудниками правоохранительных органов. В пресс-центре УГИБДД Москвы подтвердили факт ДТП.
Автор: Валерий Антонов