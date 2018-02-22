Меган Фокс рассказала суровую правду о Голливуде
Американская модель и актриса Меган Фокс дала откровенное интервью зарубежным журналистам, в котором рассказала всю правду о Голливуде. Знаменитость назвала его «моральным банкротом» и заявила, что представителей киноиндустрии совершенно не интересуют человеческие права.
По словам Фокс, как только продюсеры и режиссеры получают от артиста все, что нужно, им становится все равно, что с ним будет впоследствии. В Голливуде никого не волнует, если артист сломал руку или ногу на площадке. «Даже если вы будете истекать кровью, вас заставят продолжить работу», - добавила знаменитость.
На протяжении 17-ти лет Меган Фокс снималась в различных проектах. У нее больше не осталось сомнений в том, что кино связано только лишь со всеобщим признанием. Звезда картины «Трансформеры» раньше также критиковала Голливуд и заявляла, что люди, создающие блокбастеры, не являются честными.
По словам Фокс, как только продюсеры и режиссеры получают от артиста все, что нужно, им становится все равно, что с ним будет впоследствии. В Голливуде никого не волнует, если артист сломал руку или ногу на площадке. «Даже если вы будете истекать кровью, вас заставят продолжить работу», - добавила знаменитость.
На протяжении 17-ти лет Меган Фокс снималась в различных проектах. У нее больше не осталось сомнений в том, что кино связано только лишь со всеобщим признанием. Звезда картины «Трансформеры» раньше также критиковала Голливуд и заявляла, что люди, создающие блокбастеры, не являются честными.
Автор: Валерия Орлова