В МЧС предупредили воронежцев об аномальных морозах
В ГУ МЧС предупредили воронежцев об аномальных морозах в период с 23 по 27 февраля. Температура местами опустится до -19 градусов.
Синоптики отмечают, что данный показатель ниже климатической нормы на 7 градусов. Холоднее всего будет в ночь с четверга на пятницу. Днем 23 февраля ожидается небольшой снег, а температура составит -14 градусов. Спасатели просят жителей Воронежской области без лишней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок на большие расстояния.
Синоптики отмечают, что данный показатель ниже климатической нормы на 7 градусов. Холоднее всего будет в ночь с четверга на пятницу. Днем 23 февраля ожидается небольшой снег, а температура составит -14 градусов. Спасатели просят жителей Воронежской области без лишней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок на большие расстояния.
Автор: Сергей Сидорин