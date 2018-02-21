В Ярославе 15-летний подросток в школе устроил стрельбу
В Ярославе в одной из школ 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. Сообщается, что в результате инцидента, случившегося в среду, 21 февраля, никто не пострадал. Информацией делится портал «ЯРновости».
По данным местных СМИ, никто не пострадал, поскольку стрелок ни в кого не попал. По словам подростка, оружие он взял дома, поскольку отец хранил его в легкодоступном месте.
Факт стрельбы выявили только сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП. Им предстоит выяснить, как ученик пронес пистолет мимо охранника учебного заведения.
В последнее время в России участились ЧП в российских школах. В середине января в Перми ученик десятого класса напал с ножом на учительницу и своих сверстников. Несколькими днями позже в Бурятии подросток напал на одноклассников с топором.
По данным местных СМИ, никто не пострадал, поскольку стрелок ни в кого не попал. По словам подростка, оружие он взял дома, поскольку отец хранил его в легкодоступном месте.
Факт стрельбы выявили только сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП. Им предстоит выяснить, как ученик пронес пистолет мимо охранника учебного заведения.
В последнее время в России участились ЧП в российских школах. В середине января в Перми ученик десятого класса напал с ножом на учительницу и своих сверстников. Несколькими днями позже в Бурятии подросток напал на одноклассников с топором.
Автор: Валерия Орлова