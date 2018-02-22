«Ингосстрах» открыла продажу полисов КАСКО через интернет
В компании «Ингосстрах» заявили об открытии продаж полисов КАСКО через интернет без визита в офис. Страховщики уверяют, что начали делать это первыми в России.
Такая возможность появилась благодаря сервису «самоосмотр», куда клиент самостоятельно загружает скан-копии документов, а сотрудник компании осмотрит автомобиль посредством видеосвязи, несмотря на то, что, традиционно, это совершается лично представителем страховщиков. После совершения оплаты, полис придет на электронную почту владельцу автомобиля.
В «Ингосстрахе» также сообщили, что в ближайшем будущем регулирование убытков по КАСКО станет возможным при помощи мобильного приложения. Отметим, что ранее подобную функцию запустили в компании «Альфастрахование».
Такая возможность появилась благодаря сервису «самоосмотр», куда клиент самостоятельно загружает скан-копии документов, а сотрудник компании осмотрит автомобиль посредством видеосвязи, несмотря на то, что, традиционно, это совершается лично представителем страховщиков. После совершения оплаты, полис придет на электронную почту владельцу автомобиля.
В «Ингосстрахе» также сообщили, что в ближайшем будущем регулирование убытков по КАСКО станет возможным при помощи мобильного приложения. Отметим, что ранее подобную функцию запустили в компании «Альфастрахование».
Автор: Сергей Сидорин