Маникюр Кайли Дженнер шокировал её подписчиков в Instagram
Модель Кайли Дженнер, получившая известность благодаря реалити шоу «Семейство Кардашьян», удивила подписчиков в Instagram своим маникюром. В феврале она родила дочь Сторми и теперь показало фото ребенка.
В фотоблоге на знаменитость подписаны 104 млн пользователей. Её публикация с рукой дочери собрала 14 млн лайков. Девочка держится за палец матери. При этом поклонники модели обратили внимание на маникюр Кайли Дженнер.
Многие пользователи отметили, что это их шокировало. Они отмечают неэстетичный вид маникюра.
В фотоблоге на знаменитость подписаны 104 млн пользователей. Её публикация с рукой дочери собрала 14 млн лайков. Девочка держится за палец матери. При этом поклонники модели обратили внимание на маникюр Кайли Дженнер.
Многие пользователи отметили, что это их шокировало. Они отмечают неэстетичный вид маникюра.
Автор: Валерий Антонов