Жителей Алтайского края просят оставаться дома из-за ухудшения погоды
Жителей Алтайского края в четверг, 22 февраля, просят оставаться дома из-за ухудшения погодных условий. Метеорологи прогнозируют снег и метель. Об этом сообщили сотрудники краевого МЧС.
Некоторые дороги покроются гололедом. В Алтайском крае прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду.
В МЧС рекомендуют водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. Тем, кто решится сесть за руль своих автомобилей, необходимо соблюдать дистанцию и не превышать допустимый скоростной режим. Сотрудники ГАИ рекомендуют владельцам транспортных средств проверить их техническое состояние, не забыть положить в багажник лопату и буксировочный трос.
Некоторые дороги покроются гололедом. В Алтайском крае прогнозируется юго-западный ветер, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду.
В МЧС рекомендуют водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. Тем, кто решится сесть за руль своих автомобилей, необходимо соблюдать дистанцию и не превышать допустимый скоростной режим. Сотрудники ГАИ рекомендуют владельцам транспортных средств проверить их техническое состояние, не забыть положить в багажник лопату и буксировочный трос.
Автор: Валерия Орлова