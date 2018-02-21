Против супруги Аршавина завели дело в Казахстане по статье «Угроза»
В Казахстане правоохранительные органы возбудили уголовное дело против жены известного спортсмена Андрея Аршавина, ей угрожает до 1,5 тыс. долларов в виде штрафа. К делу имеет отношение популярная модель Ольга Семёнова.
Согласно законодательству Казахстана, предусматривается также арест сроком до 60 суток или отбывание наказания в виде выполнения общественных работ. Дело возбуждено по признакам статьи «Угроза». Футболист Алма-Атинского «Кайрата» Андрей Аршавин играет за ФК на основании ранее заключенного контракта. Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты, заявил в медиа-изданиях, что дело рассматривается в соответствии с действующим в Казахстане законодательством.
Ранее массмедиа сообщали, что генеральная прокуратура страны инициировала проведение уголовного расследования в отношении жены Аршавина. Речь идёт о нарушении трёх статей уголовного кодекса. Особо отмечено, что поводом к громкому делу послужило заявление Ольги Семёновой, известной казахстанской модели.
Согласно законодательству Казахстана, предусматривается также арест сроком до 60 суток или отбывание наказания в виде выполнения общественных работ. Дело возбуждено по признакам статьи «Угроза». Футболист Алма-Атинского «Кайрата» Андрей Аршавин играет за ФК на основании ранее заключенного контракта. Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты, заявил в медиа-изданиях, что дело рассматривается в соответствии с действующим в Казахстане законодательством.
Ранее массмедиа сообщали, что генеральная прокуратура страны инициировала проведение уголовного расследования в отношении жены Аршавина. Речь идёт о нарушении трёх статей уголовного кодекса. Особо отмечено, что поводом к громкому делу послужило заявление Ольги Семёновой, известной казахстанской модели.
Автор: Семен Зайцев