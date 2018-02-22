Появилась первая информация о российской версии нового Toyota Camry
Появились первые подробности о модификации Toyota Camry для российского рынка. Стало известно, что седан создан на базе платформы TNGA. Это гарантирует ряд отличий от прошлого поколения автомобиля.
На рынке появится новый автомобиль, корпус которого будет шире и ниже предшественника. Компоновка платформы дает возможность сделать капот седана более компактным, жесткость кузова напротив – увеличить. Конструкторы модели разместили задний диффузор, который теперь станет исполнять не только декоративную роль, но и выступать в качестве полностью рабочего элемента.
В зонах повышенной нагрузки использовалась исключительно лазерная сварка, тогда как задняя подвеска вместо McPherson использовала многорычажную конструкцию. Межосевое расстояние выросло на 50 мм, что позитивно отразилось на внутреннем пространстве авто. Объём багажного отделения составит 493 литра против 506 л у модели прошлой генерации. Презентация Toyota Camry V70 пройдет весной этого года.
На рынке появится новый автомобиль, корпус которого будет шире и ниже предшественника. Компоновка платформы дает возможность сделать капот седана более компактным, жесткость кузова напротив – увеличить. Конструкторы модели разместили задний диффузор, который теперь станет исполнять не только декоративную роль, но и выступать в качестве полностью рабочего элемента.
В зонах повышенной нагрузки использовалась исключительно лазерная сварка, тогда как задняя подвеска вместо McPherson использовала многорычажную конструкцию. Межосевое расстояние выросло на 50 мм, что позитивно отразилось на внутреннем пространстве авто. Объём багажного отделения составит 493 литра против 506 л у модели прошлой генерации. Презентация Toyota Camry V70 пройдет весной этого года.
Автор: Валерий Антонов