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Голосовой помощник Cortana на Android получил новые возможности
Голосовой помощник Cortana стал очередным дополнением лаунчера Microsoft для Android. Пользователей удивились тому, насколько сервис теперь является удобным.

Голосовой помощник Cortana на Android получил новые возможности


Лаунчер от Microsoft для Android был выпущен только четыре месяца тому назад, но уже неоднократно обновлялся. Теперь программа взаимодействует с персональным помощником Cortana. Апдейт обеспечивает юзеру быстрый доступ к заметкам, документам из «облачного сервиса» OneDrive, последним использованным приложениям, контактам. На русском языке помощник пока не доступен.

Обновление позволяет также осуществлять удаленную очистку данных, закреплять конаткты на главном экране, сохранять виджеты в «Документах», делиться лаунчером посредством QR-кода.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 03:30
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