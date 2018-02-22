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Samsung Galaxy S9 показали на фото
В Сети на фото показали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Снимки были опубликованы за четыре дня до официальной презентации.

Samsung Galaxy S9 показали на фото


Эксперты отмечают, что гаджет на фотографиях соответствует ранее озвученной информации. Это касается дисплея с вогнутыми краями, одинарной камеры, дактилоскопического сканера под объективом и задней панели из стекла.

Гаджет будет представлен публике за день до открытия выставки Mobile World Congress в Барселоне 25 февраля. Кроме Samsung Galaxy S9, южнокорейские разработчики представят и Samsung Galaxy S9 +.

Устройство оснащено самым мощным процессором для Android Exynos, объем оперативно памяти составляет 6 Гб, а в качестве операционной системы разработчики остановили свой выбор на Android 8.0 Oreo.

Снимки гаджета доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что купить Samsung Galaxy S9/ S9+ можно будет со скидкой в 20 тысяч рублей.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 04:00
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