Тимати разместил в Instagram видео подготовки дочки к прыжку с парашютом
Тимати готовит свою дочь к совершению прыжка с парашютом. В этих целях они отправились на тренировку в аэродинамическую трубу. Соответствующее видео рэпер опубликовал на личной странице в Instagram.
«Нарабатываем лётные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке. Вопрос: зачем? Задействованы почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Плюс, похоже, что это любимый вид спорта у Алисы Тимуровны, конечно же после балета ))) На самом деле, мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме», - отметил Тимати в комментарии к публикации.
В течение часа с момента размещения видео оно было просмотрено более 460 тысяч раз. Подписчики исполнителя оставили множество комментариев с пожеланиями успехов в развитии ребенка. При этом пользователей удивило способность хрупкой девочки двигаться в потоке воздуха. Самого Тимати похвалили за то, что он уделяет дочери достаточно внимания.
«Нарабатываем лётные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке. Вопрос: зачем? Задействованы почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Плюс, похоже, что это любимый вид спорта у Алисы Тимуровны, конечно же после балета ))) На самом деле, мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме», - отметил Тимати в комментарии к публикации.
В течение часа с момента размещения видео оно было просмотрено более 460 тысяч раз. Подписчики исполнителя оставили множество комментариев с пожеланиями успехов в развитии ребенка. При этом пользователей удивило способность хрупкой девочки двигаться в потоке воздуха. Самого Тимати похвалили за то, что он уделяет дочери достаточно внимания.
Автор: Валерий Антонов