Эксперты: 1,8-литровый мотор Lada Vesta SW имеет большую мощность
SpaceX перенесла пуск принадлежащего Hisdesat спутника PAZ по причине неблагоприятных климатических условий. Компания отправит носитель с грузом в космос с базы американских ВВС Ванденберг 22 февраля, отмечается на странице компании в микроблоге Twitter.
Проверка фактической мощности мотора автомобиля превзошла ранее заявленные паспортные данные. Согласно информации завода,
силовой потенциал двигателя составляет не более 122 л. с. Практические стендовые тесты показали, что предельная мощность агрегата, которым комплектуется 5-дверный универсал Lada Vesta SW, достигает в максимуме 140 л. с. Эксперты заправили автомобиль высококачественным бензином АИ-95, вслед за этим на стенде машина смогла разогнаться до 176 км/ч при 6099 об/мин.
По мнению специалистов, наиболее интересным результатом следует считать реальную мощность мотора, имеющего объем рабочей камеры 1,8 л. При испытании на четвёртой передаче она составила 140,1 л. с., при 5,723 тыс. об/мин. После перехода на пятую передачу силовая характеристика автомобиля была достигнута до 139,2 л. с. при 5,746 тыс об/мин.
Проверка фактической мощности мотора автомобиля превзошла ранее заявленные паспортные данные. Согласно информации завода,
силовой потенциал двигателя составляет не более 122 л. с. Практические стендовые тесты показали, что предельная мощность агрегата, которым комплектуется 5-дверный универсал Lada Vesta SW, достигает в максимуме 140 л. с. Эксперты заправили автомобиль высококачественным бензином АИ-95, вслед за этим на стенде машина смогла разогнаться до 176 км/ч при 6099 об/мин.
По мнению специалистов, наиболее интересным результатом следует считать реальную мощность мотора, имеющего объем рабочей камеры 1,8 л. При испытании на четвёртой передаче она составила 140,1 л. с., при 5,723 тыс. об/мин. После перехода на пятую передачу силовая характеристика автомобиля была достигнута до 139,2 л. с. при 5,746 тыс об/мин.
Автор: Семен Зайцев