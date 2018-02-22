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Ученые составили ТОП-5 угроз для Земли из космоса
Западные ученые составили ТОП-5 угроз для Земли, которые могут прилететь из космоса. Рейтинг возглавило разрушение озонового слоя планеты.

Ученые составили ТОП-5 угроз для Земли из космоса


Эксперты рассказывают, что деятельность человека влияет на толщину слоя, но большее разрушение для него несет излучение от Солнца. В стратосфере газы, содержащие галоген, под воздействием солнечных лучей вступают в реакцию с озоном и разрушают его.

По данным сайта ToDay News Ufa, на втором месте по опасности оказалась космические органические вещества. Точно также как по мнению ряда ученых, жизнь на Земле появилась из космоса, на планету могут попасть и смертельно опасные бактерии.

В середину списка эксперты поставили космическую пыль. Ежедневно на Землю оседает до 60 тонн. В атмосфере уже наблюдается отдельный слой из этого вещества, особенно в Северном полушарии. Кроме того, пыль оседает в Мировом океане и изменяет его химический состав, увеличивая долю марганца и железа.

На предпоследнем месте оказался космический мусор. К настоящему времени в околоземном пространстве скопилось более 12 тысяч различны объектов, которые там появились в результате деятельности человека. В будущем их количество значительно увеличится. Часть из них может упасть на Землю, но не долететь до ее поверхности, а сгорев в атмосфере, изменив ее состав.

Замыкают список астероиды. Ученым на данный момент известны 90% крупных космических тел. Даже если одно из них будет угрожать планете, то людей будет время для эвакуации в безопасные места.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 06:00
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