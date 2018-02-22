Ученые: Древняя Венера могла быть пригодна для появления жизни
По мнению ученых, на древней Венере могли зародиться простейшие формы жизни. Ученые воссоздали планету, взяв как основной элемент азот, при давлении, равным земному. Концентрацию углекислого газа определили на уровне 400 частиц на миллион – так, как на Земле.
Нынешняя атмосфера Венеры была образована в результате продолжительных и чередующихся извержений многочисленных вулканов. Астрономы заявляют, что планета не всегда была безжизненной. По мнению специалистов NASA, первичная атмосфера древней Венеры имела совершенно иной состав, она могла быть пригодной для жизни. Температура на поверхности древнего объекта составляла не более 20 градусов по Цельсию. Особо отмечено, что в настоящее время плотность атмосферы изменилась коренным образом. Поверхность планеты в настоящее время перегрета, она окутана плотными облаками.
Американские специалисты проводят наблюдения за сейсмической активностью на поверхности Венеры. Работы на протяжении будущих периодов предполагается проводить при помощи специальных высотных аэростатов. Данные научные аппараты используют в качестве основного источника энергии солнечный свет.
Нынешняя атмосфера Венеры была образована в результате продолжительных и чередующихся извержений многочисленных вулканов. Астрономы заявляют, что планета не всегда была безжизненной. По мнению специалистов NASA, первичная атмосфера древней Венеры имела совершенно иной состав, она могла быть пригодной для жизни. Температура на поверхности древнего объекта составляла не более 20 градусов по Цельсию. Особо отмечено, что в настоящее время плотность атмосферы изменилась коренным образом. Поверхность планеты в настоящее время перегрета, она окутана плотными облаками.
Американские специалисты проводят наблюдения за сейсмической активностью на поверхности Венеры. Работы на протяжении будущих периодов предполагается проводить при помощи специальных высотных аэростатов. Данные научные аппараты используют в качестве основного источника энергии солнечный свет.
Автор: Семен Зайцев