Школьник из Москвы на сутки остановил съемки «Дома-2» сообщением о минировании
Школьник из Москвы закрыл съемочную площадку «Дома-2», сообщив о её минировании. Мальчик 12 лет решился на дезинформацию правоохранителей по причине недовольства пристрастием своей 32-летней матери к скандальному шоу-проекту.
Действия школьника привели к прекращению съемок на 24 часа. При этом не найдя по месту никаких взрывных устройств, силовики разрешили организаторам продолжить работу.
Правоохранители быстро выяснили личность звонившего. Информации о последствиях ложной тревоги для школьника пока уточняется.
Действия школьника привели к прекращению съемок на 24 часа. При этом не найдя по месту никаких взрывных устройств, силовики разрешили организаторам продолжить работу.
Правоохранители быстро выяснили личность звонившего. Информации о последствиях ложной тревоги для школьника пока уточняется.
Автор: Валерий Антонов