Эксперты: Безуглеводные и безжировые диеты оказались одинаково эффективны
Эксперты из Стэнфордской школы медицины в ходе исследования установили, что безуглеводные и безжировые диеты оказались одинаково эффективны для борьбы с лишним весом. Диетологи отмечают, что эффективность диеты не зависит от паатерна генотипа, который отвечает за обмен веществ, и секреции инсулина.
Ученые рассказывают, что люди с лишним весом состоят в группе риска множества заболеваний, в том числе ожирения, диабета и болезней сердца и сосудов. Для избавления от лишнего веса люди используют проверенные средства – занятия спортом и диеты. Последние направлены не только на то, чтобы снизить количество потребляемых калорий, но и ускорить процессы метаболизма.
Одними из наиболее эффективных диет называют безуглеводную и безжировую. Их эффективность обусловлена однонуклеотидными полиморфизмами генов, которые отвечают за углеводный и жировой обмен: PPARG, ADRB2 и FABP2. Кроме того, специалисты выделяют роль регуляции секреции инсулина.
Американские ученые провели эксперимент с 600 людьми в возрасте от 18 до 50 лет с индексом массы тела от 28 до 40. Их разбили на две группы, каждая из которых питалась одним из названных выше видов диет на протяжении одного года. При этом, в одной группе могли оказаться как люди с высоким обменом жиров и углеводов, так и низким. Через 12 месяцев люди из каждой групп, в среднем, потеряли около 6 килограммов.
Ученые рассказывают, что люди с лишним весом состоят в группе риска множества заболеваний, в том числе ожирения, диабета и болезней сердца и сосудов. Для избавления от лишнего веса люди используют проверенные средства – занятия спортом и диеты. Последние направлены не только на то, чтобы снизить количество потребляемых калорий, но и ускорить процессы метаболизма.
Одними из наиболее эффективных диет называют безуглеводную и безжировую. Их эффективность обусловлена однонуклеотидными полиморфизмами генов, которые отвечают за углеводный и жировой обмен: PPARG, ADRB2 и FABP2. Кроме того, специалисты выделяют роль регуляции секреции инсулина.
Американские ученые провели эксперимент с 600 людьми в возрасте от 18 до 50 лет с индексом массы тела от 28 до 40. Их разбили на две группы, каждая из которых питалась одним из названных выше видов диет на протяжении одного года. При этом, в одной группе могли оказаться как люди с высоким обменом жиров и углеводов, так и низким. Через 12 месяцев люди из каждой групп, в среднем, потеряли около 6 килограммов.
Автор: Сергей Сидорин