Старшая дочь Милы Йовович растет копией мамы
Мила Йовович растит старшую дочь, которая является копией звезды «Пятого элемента». Во всемирной сети размещена фотография, где мама и Эва Габо запечатлены в одном из кафе Лос-Анджелеса.
Фотографию актриса сопроводила известной русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает». Йовович написала, что дочь изменила полностью её жизнь, она научилась ценить вещи, которые того достойны. Девочка помогла актрисе понять себя глубже и начать наслаждаться всем тем, чего она достигла в своей карьере. Артистка призналась в Сети, что она достаточно поздно стала матерью и теперь пытается наверстать упущенное. Мила Йовович воспитывает двух дочерей - Эвер Габо и Дэшиел Эдан. Несмотря на достаточно плотный график киносъёмок и гастролей, актриса всё своё свободное время старается проводить с девочками.
На днях в интернете Йовович разместила фотоснимок, сделанный со своей старшей 10-летней Эвой. Звезда признаётся, что все выходные провела с дочерью, наслаждалась полноценным общением с ней.
Поклонники заметили, что девочка, вырастая, всё больше и больше становится похожа на свою маму. Многие написали в комментариях, что видят буквально одно и тоже лицо. Звезда фильма «Пятый элемент» не соглашается с тем, чтобы Эвер стала актрисой или моделью.
Фотографию актриса сопроводила известной русской пословицей: «Яблоко от яблони недалеко падает». Йовович написала, что дочь изменила полностью её жизнь, она научилась ценить вещи, которые того достойны. Девочка помогла актрисе понять себя глубже и начать наслаждаться всем тем, чего она достигла в своей карьере. Артистка призналась в Сети, что она достаточно поздно стала матерью и теперь пытается наверстать упущенное. Мила Йовович воспитывает двух дочерей - Эвер Габо и Дэшиел Эдан. Несмотря на достаточно плотный график киносъёмок и гастролей, актриса всё своё свободное время старается проводить с девочками.
На днях в интернете Йовович разместила фотоснимок, сделанный со своей старшей 10-летней Эвой. Звезда признаётся, что все выходные провела с дочерью, наслаждалась полноценным общением с ней.
Поклонники заметили, что девочка, вырастая, всё больше и больше становится похожа на свою маму. Многие написали в комментариях, что видят буквально одно и тоже лицо. Звезда фильма «Пятый элемент» не соглашается с тем, чтобы Эвер стала актрисой или моделью.
Автор: Семен Зайцев