В Киргизии мальчик 3 лет умер после избиения матерью за описанные штаны
В Киргизии мальчик 3 лет умер от побоев, предположительно, нанесенных матерью за описанные штаны. Как отмечают СМИ, инцидент случился в муниципалитете Ош. Ребенок скончался в больничной палате через неделю после получения травм, всё это время он не приходил в сознание.
Работники горуправления соцзащиты похоронили его 12 февраля, поскольку его родственники отказались забрать труп. Женщина 24 лет пребывает под стражей, во время общения с журналистами она отрицала факт избиений ребенка, невзирая на наличие на теле мальчика ссадин и синяков. При этом нанесение ударов в день инцидента признала. Она отметила, что била 3-летнего сына по ногам, спине и голове.
«Била шумовкой, он потерял сознание, упал. Вместе с сестрой доставили его в больницу», — отметила подозреваемая.
По словам фигурантки дела об убийстве малолетнего, она в разводе. Женщина сообщила, что раскаивается в случившемся.
Работники горуправления соцзащиты похоронили его 12 февраля, поскольку его родственники отказались забрать труп. Женщина 24 лет пребывает под стражей, во время общения с журналистами она отрицала факт избиений ребенка, невзирая на наличие на теле мальчика ссадин и синяков. При этом нанесение ударов в день инцидента признала. Она отметила, что била 3-летнего сына по ногам, спине и голове.
«Била шумовкой, он потерял сознание, упал. Вместе с сестрой доставили его в больницу», — отметила подозреваемая.
По словам фигурантки дела об убийстве малолетнего, она в разводе. Женщина сообщила, что раскаивается в случившемся.
Автор: Валерий Антонов