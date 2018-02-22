В продажу поступило научно-фантастическое приключение The Station
В открытую продажу поступила игра The Station, представляющая собой научно-фантастическое приключение. новинка адаптирована к ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игрокам предстоит выступить в роли исследователей на борту космической станции.
Геймерам необходимо разгадывать тайны, которые решат судьбу двух миров. По информации западных массмедиа, игровой продукт The Station реализуется от первого лица. Основные действия развернуты на затерянной в космосе станции, её создали для изучения инопланетной цивилизации. Согласно сюжетной линии, участники игры решают вопросы контроля и моральных законов. Внеземная цивилизация пытается заставить землян пересмотреть свои взгляды на физику, химию, религию и биологию.
Экипаж станции должен провести сложные исследования инопланетной культуры с целью налаживания мирных отношений. Особо отмечено, что стоимость новинки в Steam составляет 360 рублей, на Xbox One - 599 рублей, на PlayStation 4 - 1099 рублей.
Геймерам необходимо разгадывать тайны, которые решат судьбу двух миров. По информации западных массмедиа, игровой продукт The Station реализуется от первого лица. Основные действия развернуты на затерянной в космосе станции, её создали для изучения инопланетной цивилизации. Согласно сюжетной линии, участники игры решают вопросы контроля и моральных законов. Внеземная цивилизация пытается заставить землян пересмотреть свои взгляды на физику, химию, религию и биологию.
Экипаж станции должен провести сложные исследования инопланетной культуры с целью налаживания мирных отношений. Особо отмечено, что стоимость новинки в Steam составляет 360 рублей, на Xbox One - 599 рублей, на PlayStation 4 - 1099 рублей.
Автор: Семен Зайцев