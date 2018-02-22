Samsung откроет предзаказ на новый Galaxy S9 через несколько дней после презентации
Разработчики южнокорейской компании Samsung заявили, что откроют предзаказ на новый флагманский смартфон Galaxy S9 через несколько дней после презентации, а в свободной продаже устройство появится через несколько недель. Гаджет представят 25 февраля за один день до открытия Mobile World Congress 2018 в Барселоне.
После того, как потенциальные покупатели оформят предзаказ, стать владельцем гаджета они смогут с 9 по 15 марта, а в свободной продаже гаджет поступит 16 марта. Эксперты говорят, что данный график может касаться только южнокорейского рынка, ведь инсайдеры рассказывали, что флагман появится в продаже уже 8 марта. Стоимость гаджета составит 900 евро, а старшая модель Galaxy S9+ - 1000 евро.
Ранее сообщалось, что устройство показали на живых фото.
После того, как потенциальные покупатели оформят предзаказ, стать владельцем гаджета они смогут с 9 по 15 марта, а в свободной продаже гаджет поступит 16 марта. Эксперты говорят, что данный график может касаться только южнокорейского рынка, ведь инсайдеры рассказывали, что флагман появится в продаже уже 8 марта. Стоимость гаджета составит 900 евро, а старшая модель Galaxy S9+ - 1000 евро.
Ранее сообщалось, что устройство показали на живых фото.
Автор: Сергей Сидорин