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Филиппу Киркорову предъявили иск за песню на 15,5 млн рублей
В Москве Савеловский райсуд начал рассмотрение иска со стороны Жильбера Синуэ. Французский автор песен потребовал взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 15,5 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по факту плагиата. Речь касается композиции Helwa ya Baladi, которая была зарегистрирована в авторском обществе Франции еще в 1978-м году.

Филиппу Киркорову предъявили иск за песню на 15,5 млн рублей


Первый раз её исполнение прошло в 1979-м году Иоландой Кристиной Джильотти, которая была известна на эстраде как Далида. Киркоров исполняет песню на русском языке с названием «Шелковая нить». Заявитель отмечает, что российский певец существенно переделал песню без какого-либо согласия со стороны автора. Помимо этого, адвокаты истца заявили, что Киркоров не высылает отчисления, несмотря на то, что произведение входит в его репертуар весьма давно.

Еще в 1990-х Киркоров представил альбом «Ой, мама шика дам!», состоящий из ремейков различных песен. На обложке пластинки отмечено, что автором песни является именно Синуэ. Причина долгого молчания композитора остается неизвестной. Использование песни французского музыканта ответчик не скрывает, однако истец подчеркивает отсутствие какого-либо соглашения на её использование.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:00
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