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Ученые выявили ген отказа от алкоголя в структуре ДНК
Ученые Пенсильванского университета в США выявили ген, усиливающий реакцию организма на алкоголь, при которой он становится неприятным для человека. По мнению исследователей, соответствующая структура ДНК получит широкое распространение среди людей путём естественного отбора.

Ученые выявили ген отказа от алкоголя в структуре ДНК

Группа американских генетиков, как информирует медиа-издание The Independent, подвергла глубокому анализу геномы 2,5 тыс. человек, отнесенных к 20 популяциям, причём мужчины и женщины проживают на четырёх континентах. В ходе эксперимента было определено что у пяти популяций имеются явные мутации в группе генов, отвечающих за кодировку алкогольдегидрогеназы. Она представляет из себя специальный фермент, катализирующий окисление спиртом. Подобный эффект способен вызвать замедленный распад этанола, происходит воспрепятствование быстрому разрушению спирта.

На организм это оказывает достаточно сильное токсическое воздействие, в итоге данное проявление значительно ухудшает состояние здоровья. В результате алкоголь становится неприятным человеку. Выявленный ген, отмечают специалисты, находится под воздействием положительного отбора, он закрепляется и распространяется в популяциях.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:30
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