Эксперты сравнили Xiaomi Redmi Note 5 Pro с другими смартфонами Xiaomi по мощности
Эксперты IT-индустрии сравнили Xiaomi Redmi Note 5 Pro с другими смартфонами Xiaomi по мощности. Исходя из данных бенчмарка AnTuTu, гаджет оказался сильнее Redmi Note 5 и Redmi Note 3, но слабее Mi Note 3, Mi 6, Mi 5S и Mi 5.
Отмечается, что наиболее мощный и наиболее слабый смартфоны рейтинга отличаются друг от друга в два и более раз, однако при повседневном использовании такую разницу увидеть практически невозможно. Эксперты отмечают, что сравнивать бюджетные и флагманские модели несколько глупо, поскольку их стоимость может отличаться в три раза.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro будет производиться в Индии. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 625, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и 20-мегапиксельной основной. Соотношение сторон дисплея составляет 18:9, аппарат работает на базе операционной системы Android 7.0 Nougat.
Отмечается, что наиболее мощный и наиболее слабый смартфоны рейтинга отличаются друг от друга в два и более раз, однако при повседневном использовании такую разницу увидеть практически невозможно. Эксперты отмечают, что сравнивать бюджетные и флагманские модели несколько глупо, поскольку их стоимость может отличаться в три раза.
Xiaomi Redmi Note 5 Pro будет производиться в Индии. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 625, 12-мегапиксельной фронтальной камерой и 20-мегапиксельной основной. Соотношение сторон дисплея составляет 18:9, аппарат работает на базе операционной системы Android 7.0 Nougat.
Автор: Сергей Сидорин