Кто пытается заработать сомнительную славу на гибели российских добровольцев в Сирии
Ряд СМИ и блогеров продолжают распространять сомнительные и ничем не подтвержденные сообщения о гибели российских добровольцев в Сирии. Наиболее активно этим занимаются украинские интернет-издания, которые как под копирку сообщают об уничтожении нескольких сотен бойцов так называемой ЧВК «Вагнера».
Напомним, в начале февраля на левом берегу реки Ефрат недалеко от Дейр-эз-Зора произошло боестолкновение с участием сирийских проправительственных сил и курдских вооруженных формирований, относящихся к «Демократическим силам Сирии». На стороне курдов выступили Соединенные Штаты, которые привлекли военную авиацию. В результате бомбардировки сторонники Асада были вынуждены отступить. При этом, по словам председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, которого СМИ называют руководителем так называемой ЧВК «Вагнера», в столкновении погибли 14 российских добровольцев.
Однако украинские СМИ продолжают распространять фейк о гибели нескольких сотен российских бойцов. При этом новостные сообщения подкрепляются фотографиями, на которых якобы запечатлены тела погибших добровольцев. На самом деле журналисты из Украины пытаются выдавать желаемое за действительность. Так, на одной из фотографий на самом деле запечатлены последствия разгрома боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ решением Верховного суда) в котле близ населенного пункта Сурудж.
Еще одна наиболее известная из распространяемых на Украине фотографий на деле является результатом низкокачественного монтажа. Журналисты распространяют вброс медиаактивистов так называемой «умеренной оппозиции», на которой с помощью фотошопа на марсианский пейзаж была наложена уничтоженной на Украине бронетехники ВСУ.
Не исключено, что украинские СМИ просто пытаются привлечь внимание неосведомленных читателей к этой теме, используя громкие заголовки. Однако наиболее вероятно, что журналисты из Украины работают по указке западных медиа, которые пытаются дискредитировать участие России в войне с терроризмом. Тем не менее, именно действия ВКС РФ обеспечили перелом в борьбе сирийского правительства с радикальными исламистскими группировками и позволили практически полностью уничтожить «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).
Напомним, в начале февраля на левом берегу реки Ефрат недалеко от Дейр-эз-Зора произошло боестолкновение с участием сирийских проправительственных сил и курдских вооруженных формирований, относящихся к «Демократическим силам Сирии». На стороне курдов выступили Соединенные Штаты, которые привлекли военную авиацию. В результате бомбардировки сторонники Асада были вынуждены отступить. При этом, по словам председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, которого СМИ называют руководителем так называемой ЧВК «Вагнера», в столкновении погибли 14 российских добровольцев.
Однако украинские СМИ продолжают распространять фейк о гибели нескольких сотен российских бойцов. При этом новостные сообщения подкрепляются фотографиями, на которых якобы запечатлены тела погибших добровольцев. На самом деле журналисты из Украины пытаются выдавать желаемое за действительность. Так, на одной из фотографий на самом деле запечатлены последствия разгрома боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ решением Верховного суда) в котле близ населенного пункта Сурудж.
Еще одна наиболее известная из распространяемых на Украине фотографий на деле является результатом низкокачественного монтажа. Журналисты распространяют вброс медиаактивистов так называемой «умеренной оппозиции», на которой с помощью фотошопа на марсианский пейзаж была наложена уничтоженной на Украине бронетехники ВСУ.
Не исключено, что украинские СМИ просто пытаются привлечь внимание неосведомленных читателей к этой теме, используя громкие заголовки. Однако наиболее вероятно, что журналисты из Украины работают по указке западных медиа, которые пытаются дискредитировать участие России в войне с терроризмом. Тем не менее, именно действия ВКС РФ обеспечили перелом в борьбе сирийского правительства с радикальными исламистскими группировками и позволили практически полностью уничтожить «Исламское государство» (организация запрещена в РФ).
Автор: Роман