Ученые из-за новых окаменелостей динозавров сделали новые открытия
Ученые из Виргинского политехнического института пересмотрели отношение к динозаврам из-за новых окаменелостей. Материалы исследование появились в профильном издании.
Палеонтолог Стерлинг Несбитт изучил находку размером с ладонь. Предположительно, тазовая кость принадлежала 2-метровому существу Teleocrater rhadinus, жившему 245 млн лет назад, что на 10-15 млн лет раньше время появления динозавров. Отверстие в тазобедренном суставе, вероятно, помогало динозаврам держать ноги под телами, а не расставлять их по сторонам, как это делают крокодилы. Такая особенность и депрессия в верхней части черепа не свойственна динозаврам. Сегодня только одна особенность уникальна для динозаврии, большой и разнообразной группы животных, населявших Землю около 165 миллионов лет, до тех пор, пока некоторая комбинация катаклизмов из астероидов и извержений вулканов не уничтожили всех динозавров, кроме птиц.
«Меня часто спрашивают, что определяет динозавра. Раньше у нас был большой список особенностей, но сейчас этих существ характеризует только полое отверстие в тазобедренном суставе», - рассказал Рэндалл Ирмис, палеонтолог из Музея естественной истории штата Юта.
Ранее голову динозавра заметили на снимках Марса.
Палеонтолог Стерлинг Несбитт изучил находку размером с ладонь. Предположительно, тазовая кость принадлежала 2-метровому существу Teleocrater rhadinus, жившему 245 млн лет назад, что на 10-15 млн лет раньше время появления динозавров. Отверстие в тазобедренном суставе, вероятно, помогало динозаврам держать ноги под телами, а не расставлять их по сторонам, как это делают крокодилы. Такая особенность и депрессия в верхней части черепа не свойственна динозаврам. Сегодня только одна особенность уникальна для динозаврии, большой и разнообразной группы животных, населявших Землю около 165 миллионов лет, до тех пор, пока некоторая комбинация катаклизмов из астероидов и извержений вулканов не уничтожили всех динозавров, кроме птиц.
«Меня часто спрашивают, что определяет динозавра. Раньше у нас был большой список особенностей, но сейчас этих существ характеризует только полое отверстие в тазобедренном суставе», - рассказал Рэндалл Ирмис, палеонтолог из Музея естественной истории штата Юта.
Ранее голову динозавра заметили на снимках Марса.
Автор: Джанабилова Татьяна П