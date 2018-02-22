Ученые: Земля упадет в центр Солнца и замедлит вращение
Ученые из отдела Пульсарной астрометрии Пущинской Радиоастрономической Обсерватории рассказали о том, какая судьба ждет Солнце и Землю через пять миллиардов лет. К этому времени планета замедлит вращение и упадет в центр звезды, которая значительно уменьшится, а ее ядро будет остывать.
В интервью изданию «МИР 24» астроном Андрей Казанцев рассказал, что Солнце на протяжении своей жизни выжигает внутри себя водород. Благодаря этому показатели яркости остаются стабильными длительное время. Как только водород в звезде закончится, то в реакцию горения вступит гелий, что приведет к выделению большого количества солнечной энергии.
Данный процесс будет сопровождаться повышением давления в Солнце и его расширением, что приведет к понижению температуры поверхности. Позже поверхность звезды приблизится на минимальное расстояние к земной орбите и последует трение. Из-за этого скорость вращения планеты значительно снизится.
Через один миллиард лет Солнце начнет разрастаться до размеров красного гиганта и станет холоднее и ярче. После того, как закончится гелий, верхняя оболочка будет сорвана, в результате чего оголится внутреннее ядро, где будут проходить ядерные реакции, а затем звезда станет белым карликом. К этому времени на Земле погибнет вся флора и фауна.
В интервью изданию «МИР 24» астроном Андрей Казанцев рассказал, что Солнце на протяжении своей жизни выжигает внутри себя водород. Благодаря этому показатели яркости остаются стабильными длительное время. Как только водород в звезде закончится, то в реакцию горения вступит гелий, что приведет к выделению большого количества солнечной энергии.
Данный процесс будет сопровождаться повышением давления в Солнце и его расширением, что приведет к понижению температуры поверхности. Позже поверхность звезды приблизится на минимальное расстояние к земной орбите и последует трение. Из-за этого скорость вращения планеты значительно снизится.
Через один миллиард лет Солнце начнет разрастаться до размеров красного гиганта и станет холоднее и ярче. После того, как закончится гелий, верхняя оболочка будет сорвана, в результате чего оголится внутреннее ядро, где будут проходить ядерные реакции, а затем звезда станет белым карликом. К этому времени на Земле погибнет вся флора и фауна.
Автор: Сергей Сидорин