В Прикамье 18-летний парень предстанет перед судом за секс с подростком в машине
В Прикамье перед судом предстанет 18-летний парень за секс с подростком, который произошел в машине. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел осенью прошлого года. Молодой человек по обоюдному согласию вступил в интимную связь с 15-летней девочкой в салоне собственного транспортного средства.
На данный момент решается вопрос по поводу меры пресечения для обвиняемого. Более подробная информация об произошедшем отсутствует.
Инцидент произошел осенью прошлого года. Молодой человек по обоюдному согласию вступил в интимную связь с 15-летней девочкой в салоне собственного транспортного средства.
На данный момент решается вопрос по поводу меры пресечения для обвиняемого. Более подробная информация об произошедшем отсутствует.
Автор: Валерия Орлова