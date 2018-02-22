Ученые обнаружили на спутнике Сатурна Титане огромные запасы нефти
Ученые нашли на спутнике Сатурна Титане огромные запасы нефти. По данным, переданным в период существования аппарата Cassini, запасы углеводородов в несколько тысяч раз больше земных.
В Солнечной системе большое количество космических тел, которые представляют собой потенциальный интерес для человечества. Некоторые отличаются наличием больших запасов драгметаллов и углеводородов. Жидкие озера на поверхности Титана существуют при сильно отрицательной температуре. Количество нефти на поверхности спутника Сатурна огромно. Это позволяет предположить, что в недрах этого космического объекта их еще больше, отмечает rusdialog.
Таким образом, Титан может рассматриваться как источник полезного ресурса. Это делает его потенциальной космической шахтой, которая может разрабатываться для добычи углеводородов.
В Солнечной системе большое количество космических тел, которые представляют собой потенциальный интерес для человечества. Некоторые отличаются наличием больших запасов драгметаллов и углеводородов. Жидкие озера на поверхности Титана существуют при сильно отрицательной температуре. Количество нефти на поверхности спутника Сатурна огромно. Это позволяет предположить, что в недрах этого космического объекта их еще больше, отмечает rusdialog.
Таким образом, Титан может рассматриваться как источник полезного ресурса. Это делает его потенциальной космической шахтой, которая может разрабатываться для добычи углеводородов.
Автор: Валерий Антонов