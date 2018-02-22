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Hennessey Performance создал 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1
Разработчики тюнинг-ателье Hennessey Performance создали 1000-сильный купе Chevrolet Camaro ZL1. Рестайлинговому варианту автомобиля удалось разогнаться до 349 км/ч, что на 29 км/ч быстрее, чем в стандартной версии.

Hennessey Performance создал 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1


Разработчики утверждают, что максимальная скорость может быть значительно выше, поскольку автомобилю не хватило длины разгоночной прямой. Hennessey Performance выпустили Chevrolet Camaro ZL1 в качестве ответа конкурентам из Dodge, которые создали спорткар Challenger SRT Demon в апреле прошлого года. Модель обладает мотором мощностью 820 лошадиных сил объемом 6,2 литра. Chevrolet Camaro ZL1 оснащен компрессорным двигателем V8 с модернизированным механическим нагнетателем, доработанными распредвалами, блоком цилиндров и системой впуска.

По результатам тестирования выяснилось, что новый автомобиль до 100 км/ч разгоняется за 3 секунды, а дрэговую дистанцию в 402 метра проходит за 10 секунд. У конкурентов из Dodge данные показатели лучше – 2,3 и 9,65 секунды.

В Hennessey Performance отметили, что стоимость работ по рестайлингу составила 55 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Chevrolet скоро представит новый спорткар Corvette C8.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:59
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