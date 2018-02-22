Hennessey Performance создал 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1
Разработчики тюнинг-ателье Hennessey Performance создали 1000-сильный купе Chevrolet Camaro ZL1. Рестайлинговому варианту автомобиля удалось разогнаться до 349 км/ч, что на 29 км/ч быстрее, чем в стандартной версии.
Разработчики утверждают, что максимальная скорость может быть значительно выше, поскольку автомобилю не хватило длины разгоночной прямой. Hennessey Performance выпустили Chevrolet Camaro ZL1 в качестве ответа конкурентам из Dodge, которые создали спорткар Challenger SRT Demon в апреле прошлого года. Модель обладает мотором мощностью 820 лошадиных сил объемом 6,2 литра. Chevrolet Camaro ZL1 оснащен компрессорным двигателем V8 с модернизированным механическим нагнетателем, доработанными распредвалами, блоком цилиндров и системой впуска.
По результатам тестирования выяснилось, что новый автомобиль до 100 км/ч разгоняется за 3 секунды, а дрэговую дистанцию в 402 метра проходит за 10 секунд. У конкурентов из Dodge данные показатели лучше – 2,3 и 9,65 секунды.
В Hennessey Performance отметили, что стоимость работ по рестайлингу составила 55 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Chevrolet скоро представит новый спорткар Corvette C8.
Разработчики утверждают, что максимальная скорость может быть значительно выше, поскольку автомобилю не хватило длины разгоночной прямой. Hennessey Performance выпустили Chevrolet Camaro ZL1 в качестве ответа конкурентам из Dodge, которые создали спорткар Challenger SRT Demon в апреле прошлого года. Модель обладает мотором мощностью 820 лошадиных сил объемом 6,2 литра. Chevrolet Camaro ZL1 оснащен компрессорным двигателем V8 с модернизированным механическим нагнетателем, доработанными распредвалами, блоком цилиндров и системой впуска.
По результатам тестирования выяснилось, что новый автомобиль до 100 км/ч разгоняется за 3 секунды, а дрэговую дистанцию в 402 метра проходит за 10 секунд. У конкурентов из Dodge данные показатели лучше – 2,3 и 9,65 секунды.
В Hennessey Performance отметили, что стоимость работ по рестайлингу составила 55 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Chevrolet скоро представит новый спорткар Corvette C8.
Автор: Сергей Сидорин