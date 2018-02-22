В Кузбассе пенсионерка около недели жила в квартире с умершим сыном
В Кузбассе пенсионерка почти неделю проживала со своим умершим сыном в квартире одном из домов, находящихся на улице Терешковой города Кемерово. Полиция начала проводить проверку по данному факту накануне.
Правоохранителей вызвал мужчина, пришедший в гости к семье, он нашел брата мертвым. Сообщается, что тело 37-летнего местного жителя пролежало в квартире около 7 дней, все это время пенсионерка не замечала, что сын скончался. По словам женщины, она думала, что родственник спит. При этом в помещении стоял ярко выраженный трупный запах.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов Кемерово занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.
Правоохранителей вызвал мужчина, пришедший в гости к семье, он нашел брата мертвым. Сообщается, что тело 37-летнего местного жителя пролежало в квартире около 7 дней, все это время пенсионерка не замечала, что сын скончался. По словам женщины, она думала, что родственник спит. При этом в помещении стоял ярко выраженный трупный запах.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов Кемерово занимаются установлением всех обстоятельств случившегося.
Автор: Валерия Орлова