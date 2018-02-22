В Новосибирске фура протаранила пассажирскую маршрутку
22 февраля в Новосибирске фура протаранила пассажирскую маршрутку в Заельцовском районе. Сведения о ДТП, произошедшем на перекрестке Жуковского-Ереванская, появились в группе «Аст-54».
Со слов очевидцев, контейнеровоз МАЗ попытался совершить правый поворот со второго ряда, ударив ГАЗель, двигавшуюся по крайне полосе. От мощного толчка на кузове микроавтобуса образовалась солидная вмятина, разбилось стекло и повредилась боковая часть. У грузовика пострадал только бампер.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выясняют причины инцидента. Сведения о жертвах и травмированных людях не поступали.
Ранее в Новосибирской области в ДТП попал угонщик.
Со слов очевидцев, контейнеровоз МАЗ попытался совершить правый поворот со второго ряда, ударив ГАЗель, двигавшуюся по крайне полосе. От мощного толчка на кузове микроавтобуса образовалась солидная вмятина, разбилось стекло и повредилась боковая часть. У грузовика пострадал только бампер.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выясняют причины инцидента. Сведения о жертвах и травмированных людях не поступали.
Ранее в Новосибирской области в ДТП попал угонщик.
Автор: Джанабилова Татьяна П