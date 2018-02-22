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Эксперты: Шафран борется с депрессией эффективнее многих лекарств
Шафран может применяться в качестве антидепрессанта. Это, по словам экспертов, одна из наиболее дорогостоящих пряностей мира. Высокая стоимость объясняется сложностью производства из пыльцы цветков. Традиционная арабская медицина использует шафран для борьбы с депрессией, поскольку кроцин и сафранал в его составе способны стабилизировать настроение за счет корректировки уровней норадреналина, дофамина, серотонина.

Эксперты: Шафран борется с депрессией эффективнее многих лекарств


Один из научных отчетов указывается, что по итогам 14 исследований с применением шафрана в качестве антидепрессанта воздействие оказалось успешным. При этом эффект оказался более выраженным, нежели у многих лекарственных средств. Положительная реакция организма фиксировалась при самых разных заболеваниях: от сексуальной дисфункции до борьбы с рассеянным склерозом и лишним весом.

Стоит отметить, что избыточное употребление шафрана может привести к возникновению побочных эффектов. Для противодействия депрессии рекомендуют употреблять не более 30 мг в день, сообщает headinsider.net. При этом указанное количество должно быть разделено на несколько отдельных приемов с пищей. В случае заметного превышения дозировки и принятия 5 г и более имеется риск для жизни.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:50
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