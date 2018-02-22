В Санкт-Петербурге пьяный водитель врезался в столб и подрался с полицией
В Санкт-Петербурге пьяный водитель минувшей ночью врезался в столб в центре города. Это произошло, поскольку мужчина пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, с которыми впоследствии еще и подрался.
О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, автомобилист ехал на превышенной скорости по Бронницкой улице, после чего повернул на Загородный проспект, где и врезался в столб. В результате аварии транспортное средство отбросило на тротуар.
После случившегося нетрезвый мужчина выскочил из разбитого авто и начал пытаться бежать, однако в результате его все равно задержали. Не согласившись с решением полиции, дебошир с ноги ударил в нос правоохранителя. Сообщается, что водитель не получил серьёзных травм. К слову, удар был настолько мощным, что автомобиль превратился в груду металла.
О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, автомобилист ехал на превышенной скорости по Бронницкой улице, после чего повернул на Загородный проспект, где и врезался в столб. В результате аварии транспортное средство отбросило на тротуар.
После случившегося нетрезвый мужчина выскочил из разбитого авто и начал пытаться бежать, однако в результате его все равно задержали. Не согласившись с решением полиции, дебошир с ноги ударил в нос правоохранителя. Сообщается, что водитель не получил серьёзных травм. К слову, удар был настолько мощным, что автомобиль превратился в груду металла.
Автор: Валерия Орлова