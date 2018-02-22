В Башкортостане автомобиль разорвало пополам от удара о столб
22 февраля, около 03:00, в Стерлитамаке (Башкортостан) автомобиль разорвало пополам от удара о столб. 24-летний водитель скончался на месте. Инцидент прокомментировал Динар Гильмутдинов, глава ГИБДД.
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-21099, по неустановленной причине съехал с улицы Бабушкина. Двигаясь по обочине, мужчина допустил наезд на опору электропередач, что привело к трагедии. Криминалисты уверяют, что шансов у автовладельца не было.
Детали инцидента устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. Известно, что мужчина часто нарушал ПДД и был лишен водительского удостоверения.
Ранее в РБ подросток угодил под колеса KIA.
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-21099, по неустановленной причине съехал с улицы Бабушкина. Двигаясь по обочине, мужчина допустил наезд на опору электропередач, что привело к трагедии. Криминалисты уверяют, что шансов у автовладельца не было.
Детали инцидента устанавливаются, назначены необходимые экспертизы. Известно, что мужчина часто нарушал ПДД и был лишен водительского удостоверения.
Ранее в РБ подросток угодил под колеса KIA.
Автор: Джанабилова Татьяна П