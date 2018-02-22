Жительница Татарстана выиграла в лотерею квартиру за 2 миллиона рублей
Жительница Татарстана выиграла в «Жилищную лотерею» квартиру за 2 миллиона рублей. Ее семья участвует в тиражах еще с советских времен.
Основателем традиции стал отец женщины, который раньше выиграл утюг. Продолжили традицию его дети и внуки. Именно дочь подарила победительнице выигрышный билет. Она рассказывает, что розыгрыши ценных призов смотрят по телевизору всей семьей. При этом у каждого обязательно есть свой билет. В момент очередной программы победительница была на работе. Придя домой она встретила дочь, которая вела себя непонятно – она то плакала, то смеялась. Позже девушка рассказала причину своего поведения.
Победительница лотереи считает себя удачливым человеком. Она решила забрать выигрыш деньгами. Их она намерена отдать внучке, которая недавно вышла замуж.
Основателем традиции стал отец женщины, который раньше выиграл утюг. Продолжили традицию его дети и внуки. Именно дочь подарила победительнице выигрышный билет. Она рассказывает, что розыгрыши ценных призов смотрят по телевизору всей семьей. При этом у каждого обязательно есть свой билет. В момент очередной программы победительница была на работе. Придя домой она встретила дочь, которая вела себя непонятно – она то плакала, то смеялась. Позже девушка рассказала причину своего поведения.
Победительница лотереи считает себя удачливым человеком. Она решила забрать выигрыш деньгами. Их она намерена отдать внучке, которая недавно вышла замуж.
Автор: Сергей Сидорин