В Уфе из-за утечки на водопроводе 20 домов остались без электричества
В Уфе по причине пробоя в коллекторе канализации 20 домов лишились электричества. Инцидент случился по улице Собинова, отмечается в сообщении администрации Советского района.
«Свет отключили во избежание пожаров, поскольку большая часть проводов располагается под землей», — отметили представители властей.
Вода из коллектора стала выливаться непосредственно на улицу. Как результат электроэнергии лишились почти 20 домов. Работники «Уфаводоканала» оперативно произвели устранение аварийной ситуации. Приблизительно в 08:00 подача ресурсов в домостроения была восстановлена. На текущий момент ведутся работы по приведению проезжей части в надлежащий вид.
«Свет отключили во избежание пожаров, поскольку большая часть проводов располагается под землей», — отметили представители властей.
Вода из коллектора стала выливаться непосредственно на улицу. Как результат электроэнергии лишились почти 20 домов. Работники «Уфаводоканала» оперативно произвели устранение аварийной ситуации. Приблизительно в 08:00 подача ресурсов в домостроения была восстановлена. На текущий момент ведутся работы по приведению проезжей части в надлежащий вид.
Автор: Валерий Антонов