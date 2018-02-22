Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил сидения, выдвигающиеся из салона
Британские разработчики выпустили кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который получил задние сидения, выдвигающиеся из салона. Благодаря этому автомобиль сможет превратиться в просмотровый зал и из него можно будет отлично наблюдать за играющими детьми или природой.
Кресла, отделанные кожей, с коктейльным столиком выдвигаются наружу из салона внедорожника после нажатия специальной кнопки. Они развернуты задом к автомобилю, а крышка багажника служит защитой от солнечных лучей. Будут ли подобные сиденья включены в базовую комплектацию или их необходимо приобретать за дополнительную плату, разработчики не сообщают.
Rolls-Royce Cullinan построят на той же платформе, что и Phantom последнего поколения. Модель выйдет в двух вариантах – базовом с длиной кузова в 5,5 метров, и удлиненной в 6 метров. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель V12 объемом 6,75 лошадиных сил мощностью 571 лошадиная сила. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения скоростей. В серийном производстве автомобили появятся в конце текущего года.
Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce представила кресло Elysium-R стоимостью 52 тыс. долларов.
Кресла, отделанные кожей, с коктейльным столиком выдвигаются наружу из салона внедорожника после нажатия специальной кнопки. Они развернуты задом к автомобилю, а крышка багажника служит защитой от солнечных лучей. Будут ли подобные сиденья включены в базовую комплектацию или их необходимо приобретать за дополнительную плату, разработчики не сообщают.
Rolls-Royce Cullinan построят на той же платформе, что и Phantom последнего поколения. Модель выйдет в двух вариантах – базовом с длиной кузова в 5,5 метров, и удлиненной в 6 метров. Под капотом автомобиля разработчики установили двигатель V12 объемом 6,75 лошадиных сил мощностью 571 лошадиная сила. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения скоростей. В серийном производстве автомобили появятся в конце текущего года.
Ранее сообщалось, что компания Rolls-Royce представила кресло Elysium-R стоимостью 52 тыс. долларов.
Автор: Сергей Сидорин