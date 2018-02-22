В Новосибирске пропал парень в трико и темно-синей куртке
В Новосибирске пропал парень, который ушел из дома теплой куртке тёмно-синего цвета, а также трико. В последний раз молодого человека 1996 года рождения видели 17 февраля возле одного из многоэтажных домов, находящихся в Заельцовском районе. С тех его местонахождение не удалось установить.
По данным местных СМИ, пропавший проживает в Новосибирской области. В прошедшую субботу около восьми часов вечера он вышел из дома и не вернулся. Его мобильный телефон недоступен, в социальных сетях и мессенджерах парень не появлялся. По словам знакомых, он собирался поехать к своей девушке, но никто ее не знает. Скорее всего, пропавший мог отправиться в Ленинский район.
В день пропажи молодой человек был одет в парку темно-синего цвета и черные кроссовки. Его рост составляет 175 сантиметров, вес – 85 килограммов, телосложение – среднее, глаза – голубые.
По данным местных СМИ, пропавший проживает в Новосибирской области. В прошедшую субботу около восьми часов вечера он вышел из дома и не вернулся. Его мобильный телефон недоступен, в социальных сетях и мессенджерах парень не появлялся. По словам знакомых, он собирался поехать к своей девушке, но никто ее не знает. Скорее всего, пропавший мог отправиться в Ленинский район.
В день пропажи молодой человек был одет в парку темно-синего цвета и черные кроссовки. Его рост составляет 175 сантиметров, вес – 85 килограммов, телосложение – среднее, глаза – голубые.
Автор: Валерия Орлова