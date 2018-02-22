МЧС выпустило экстренное предупреждение о морозах в Москве до -25 °С
МЧС обратилось к жителям Москвы с предупреждением о наступлении морозов. Прогнозируется падение температуры в столице и области до -25 °С.
«Этим утром местами по Москве и Подмосковье ожидается морозная погода. Температура составит -20 °С…-15 °С, в отдельных районах будет доходить до -25 °С», — процитировали послание ведомства СМИ.
Работники МЧС рекомендовали москвичам и жителям области одеваться тепло. Помимо этого, граждан призвали также воздержаться от длительного пребывания за пределами жилья.
«Этим утром местами по Москве и Подмосковье ожидается морозная погода. Температура составит -20 °С…-15 °С, в отдельных районах будет доходить до -25 °С», — процитировали послание ведомства СМИ.
Работники МЧС рекомендовали москвичам и жителям области одеваться тепло. Помимо этого, граждан призвали также воздержаться от длительного пребывания за пределами жилья.
Автор: Валерий Антонов