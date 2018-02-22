Ольга Бузова поможет экс-бойфренду Гриценко построить новые отношения
Ольга Бузова поможет экс-бойфренду Роману Гриценко построить новые отношения. Певица знала, что их тандем кратковременный, поэтому зла на участника проекта «Дом-2» уже не держит.
«Мне казалось неправильным принимать ухаживания от участника телестройки, но он расположил меня красивыми поступками и ухаживаниями. Тогда мне казалось, что нужно научиться принимать любовь и благодарность, поэтому я ответила Роману», - рассказала телеведущая.
Оказалось, Гриценко обманывал Бузову и встречался с другими девушками. Правда выяснилась при прохождении через тесты детектора лжи. Певица предательство не прощает и не любит мужчин, раздающих себя налево и направо. Сейчас звезда не злится на обманщика и хочет, чтобы он сошелся с эмоциональной и живой Марго. Бузова может даже посодействовать в этом вопросе.
Ранее Бузова показала подарок от тайного воздыхателя.
«Мне казалось неправильным принимать ухаживания от участника телестройки, но он расположил меня красивыми поступками и ухаживаниями. Тогда мне казалось, что нужно научиться принимать любовь и благодарность, поэтому я ответила Роману», - рассказала телеведущая.
Оказалось, Гриценко обманывал Бузову и встречался с другими девушками. Правда выяснилась при прохождении через тесты детектора лжи. Певица предательство не прощает и не любит мужчин, раздающих себя налево и направо. Сейчас звезда не злится на обманщика и хочет, чтобы он сошелся с эмоциональной и живой Марго. Бузова может даже посодействовать в этом вопросе.
Ранее Бузова показала подарок от тайного воздыхателя.
Автор: Джанабилова Татьяна П