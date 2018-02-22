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Ученые: Употребление противовоспалительных препаратов не приводит к проблемам с сердцем
Предварительные исследования показали, что употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) не может быть связано с более высокими рисками наступления сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в Британском журнале клинической фармакологии.

Ученые: Употребление противовоспалительных препаратов не приводит к проблемам с сердцем


В исследовании приняли участие свыше 55 тысяч пациентов с гипертонией. Ученые не наблюдали у них риски возникновения сердечно-сосудистых проблем. К слову пациенты получали селективные НПВС в течение четырёх недель. Исследователи не обнаружили явной разницы в сердечно-сосудистом риске при сравнении препаратов целекоксиба с диклофенаком, ибупрофеном или напроксеном.

«Наши результаты дают важную информацию о сравнительной безопасности альтернативного применения НПВС у пациентов с гипертонией в реальных условиях. При низких и умеренных суточных дозах и краткосрочном периоде лечения наиболее часто используемые НПВП имеют аналогичные профили безопасности сердечно-сосудистой системы», - подытожили ученые.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:22
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