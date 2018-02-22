Ученые: Анестезия и операции могут негативно влиять на память
Ученые доказали, что анестезия и операции могут негативно влиять на память. Материалы исследования размещены в тематическом издании.
В эксперименте приняли участие 312 прооперированных человек и 652 здоровых добровольца до 50 лет. Тесты первой группы оказались на 30 баллов хуже. Никаких различий в других показателях памяти и исполнительной функции не наблюдалось. Сокращение мгновенной памяти было связано с количеством операций, перенесенных за девять лет. Снижение рабочей памяти провоцировали длительные кумулятивные вмешательства.
«Когнитивные изменения статистически значимы для внутренних нормативных стандартов, которые мы применяем. На самом деле потеря памяти после операции незначительна. Скорее всего, на процесс запоминания действует старение и частая анестезия», - рассказал старший автор исследование, доктор Кирк Хоган из Школы медицины Университета Висконсин-Мэдисон.
Ученые считают, что необходимо продолжить работу, так как на данном этапе рекомендовать врачам внести изменения в клиническую практику и диагностику когнитивных способностей было бы не корректно.
Ранее сообщалось о влияние ожирения на память.
В эксперименте приняли участие 312 прооперированных человек и 652 здоровых добровольца до 50 лет. Тесты первой группы оказались на 30 баллов хуже. Никаких различий в других показателях памяти и исполнительной функции не наблюдалось. Сокращение мгновенной памяти было связано с количеством операций, перенесенных за девять лет. Снижение рабочей памяти провоцировали длительные кумулятивные вмешательства.
«Когнитивные изменения статистически значимы для внутренних нормативных стандартов, которые мы применяем. На самом деле потеря памяти после операции незначительна. Скорее всего, на процесс запоминания действует старение и частая анестезия», - рассказал старший автор исследование, доктор Кирк Хоган из Школы медицины Университета Висконсин-Мэдисон.
Ученые считают, что необходимо продолжить работу, так как на данном этапе рекомендовать врачам внести изменения в клиническую практику и диагностику когнитивных способностей было бы не корректно.
Ранее сообщалось о влияние ожирения на память.
Автор: Джанабилова Татьяна П