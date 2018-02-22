Эксперты считают самым экономичным хэтчбеком Honda Civic с дизельным двигателем i-DTEC
Эксперты одного из профильных автоизданий решили провести тест-драйв хэтчбека Honda Civic, получившего дизельный двигатель i-DTEC. На этот шаг они пошли после очередного дизельгейта и стремительного падения спроса на соответствующую модель. Как считают, что специалисты производитель сделал автомобиль одним из самых экономичных в Европе.
Под капотом Honda Civic установлен движок, способный выдавать 118 лошадиных сил при крутящем моменте 221 Нм. По словам экспертов, i-DTEC обзавелся катализатором хранения с фиксированным соединением NOx и дизельным сажевым фильтром выхлопной системы. Новый движок является более эффективным за счет использования стальных, а не алюминиевых поршней. В частности, улучшается дисперсия тепла при низком коэффициенте трения.
Силовой агрегат в Honda Civic работает в паре с шестидиапазонной МКПП, но при этом модель демонстрирует плавность движений и лёгкость в управлении. Поскольку автомобиль продается только в Европе, существует возможность, что в скором времени он будет снят с производства.
Под капотом Honda Civic установлен движок, способный выдавать 118 лошадиных сил при крутящем моменте 221 Нм. По словам экспертов, i-DTEC обзавелся катализатором хранения с фиксированным соединением NOx и дизельным сажевым фильтром выхлопной системы. Новый движок является более эффективным за счет использования стальных, а не алюминиевых поршней. В частности, улучшается дисперсия тепла при низком коэффициенте трения.
Силовой агрегат в Honda Civic работает в паре с шестидиапазонной МКПП, но при этом модель демонстрирует плавность движений и лёгкость в управлении. Поскольку автомобиль продается только в Европе, существует возможность, что в скором времени он будет снят с производства.
Автор: Валерия Орлова