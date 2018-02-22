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Владельцам авто на СПГ намерены снизить налоги и плату за «Платон»
Собственникам авто на СПГ планируют понизить налоги и плату в рамках использования системы «Платон». Размер понижения тарифов пока остается неизвестным. Поручение в адрес правительства РФ касательно разработки комплекса мероприятий для оказания поддержки в сфере развития транспорта на сжиженном газе было подписано Владимиром Путиным в декабре 2017 года.

Владельцам авто на СПГ намерены снизить налоги и плату за «Платон»


Как сообщают СМИ со ссылкой на собственный источник в Минэнерго, рынок СПГ в России характеризуется слабой развитостью. Имеется порядка 10 объектов инфраструктуры, реализующих соответствующий вид топлива. В 2018-м компании намереваются ввести в эксплуатацию ещё 6 подобных пунктов. На сегодня в стране эксплуатируется порядка 150 тысяч единиц авто на газе.

Суммарный автопарк достигает отметки в 50 млн единиц транспорта. При этом коммерческий транспорт становится выгодным при использовании газа при движении на большие расстояния, поскольку он значительно дешевле бензина. Понизить налог для авто на СПГ специалисты считают реальной мерой, однако подчеркивают, что для этого требуется утвердить соответствующую поправку в пунктах Налогового кодекса. Транспортный налог входит в число региональных сборов, но федцентр определяет базовую ставку, сто позволяет регионам понизить конечные ставки.

Не видят специалисты проблем и в понижении стоимости эксплуатации системы «Платон». Непосредственно процесс регистрации газобаллонного оборудования в Госавтоинспекции состоит из нескольких этапов, но каждый требует сбора большого объема документации.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:02
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