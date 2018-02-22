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Ольга Бузова сыграла в спектакле Театра Эстрады
Популярная ведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова получила роль в спектакле Театра Эстрады. Результатом своей работы новоиспеченная актриса поделилась со своими фанатами в Instagram.

Ольга Бузова сыграла в спектакле Театра Эстрады


Она отметила, что интерес общественности к постановке зашкаливает. «Полный зал: 1,5 тысячи смеющихся людей, хочу сказать «спасибо», Москва. Мы играли для вас. Кто был? Поделитесь впечатлениями. Сцена – просто кайф», – подписала пост звезда.

Однако фолловеры Бузовой раскритиковала постановку. Многим не понравилась сцена, в которой знаменитость лежала между двух мужчин. Комментаторы сравнили ее с оргией.

Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 11:13
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