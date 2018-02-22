Ученые: Ультразвук во время беременности может вызвать аутизм у ребенка
Ученые неоднократно говорили о вреде, исходящем от ультразвука. Новое исследование показало, что УЗИ при беременности может вызвать аутизм у ребенка. Результаты научного труда появились в издании JAMA Pediatrics.
Число детей с расстройствами аутистического спектра за последние 10 лет увеличилось. Пока причины не понятны, но многие ученые винят в проблеме частые УЗИ, назначаемые беременным женщинам. Исследователи провели эксперимент с участием 420 детей: 209 были здоровы, 104 отставали в развитии, 107 имели аутистические заболевания. Проанализировав медицинские карты матерей, эксперты выяснили, что последняя группа малышей, находясь в утробе, подвергалась более длительному, хоть и не частому, ультразвуковому воздействию. Аналогичный показатель относился к детям с отставанием в развитии, но они не стали аутистами, так как воздействие УЗИ прекратилось после второго триместра.
Ученые отметили, что их открытие пока не позволяет говорить об опасности ультразвука, так как нужно изучить и другие параметры, влияющие на развитие плода, например, перенесенный грипп.
Число детей с расстройствами аутистического спектра за последние 10 лет увеличилось. Пока причины не понятны, но многие ученые винят в проблеме частые УЗИ, назначаемые беременным женщинам. Исследователи провели эксперимент с участием 420 детей: 209 были здоровы, 104 отставали в развитии, 107 имели аутистические заболевания. Проанализировав медицинские карты матерей, эксперты выяснили, что последняя группа малышей, находясь в утробе, подвергалась более длительному, хоть и не частому, ультразвуковому воздействию. Аналогичный показатель относился к детям с отставанием в развитии, но они не стали аутистами, так как воздействие УЗИ прекратилось после второго триместра.
Ученые отметили, что их открытие пока не позволяет говорить об опасности ультразвука, так как нужно изучить и другие параметры, влияющие на развитие плода, например, перенесенный грипп.
Автор: Джанабилова Татьяна П