Рок-певица Ольга Кормухина негативно высказалась о фанатах Аллегровой
В недавнем интервью рок-певица Ольга Кормухина негативно высказалась о фанатах российской исполнительницы Ирины Аллегровой. По ее словам, именно они продолжают раздувать скандалы с ее участием и активно обсуждать их в Сети.
Ольга Кормухина негативно относится к попсе. После победы в проекте «Две звезды» пять лет назад она стала чаще появляться в различных тв-передачах и принимать участие в сборных концертах. Исключением не стало мероприятие «О чем поют мужчины», которое недавно прошло в Кремле. На концерте Кормухина исполнила хит из популярного кинофильма «Титаник».
За кулисами певица рассказала «Дни.ру», что абсолютно не страдает звёздной болезнью, не строит из себя величественную диву, она никогда никому не отказывает в автографе или фото. За годы пребывания на сцене Кормухина была замечена только в одном скандале, случившемся на телепрограмме «Достояние республики», посвященной Ирине Аллегровой. Крупным планом операторы показали, как исполнительница покинула зал, поскольку, якобы ей не нравится народная артистка. На самом деле Кормухина приятно пообщалась с Аллегровой за кулисами, а ушла, так как спешила на самолет. Победительница «Две звезды» считает, что фанатам певицы должно быть стыдно, что они раздувают данный конфликт.
Ольга Кормухина негативно относится к попсе. После победы в проекте «Две звезды» пять лет назад она стала чаще появляться в различных тв-передачах и принимать участие в сборных концертах. Исключением не стало мероприятие «О чем поют мужчины», которое недавно прошло в Кремле. На концерте Кормухина исполнила хит из популярного кинофильма «Титаник».
За кулисами певица рассказала «Дни.ру», что абсолютно не страдает звёздной болезнью, не строит из себя величественную диву, она никогда никому не отказывает в автографе или фото. За годы пребывания на сцене Кормухина была замечена только в одном скандале, случившемся на телепрограмме «Достояние республики», посвященной Ирине Аллегровой. Крупным планом операторы показали, как исполнительница покинула зал, поскольку, якобы ей не нравится народная артистка. На самом деле Кормухина приятно пообщалась с Аллегровой за кулисами, а ушла, так как спешила на самолет. Победительница «Две звезды» считает, что фанатам певицы должно быть стыдно, что они раздувают данный конфликт.
Автор: Валерия Орлова