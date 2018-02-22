Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Рок-певица Ольга Кормухина негативно высказалась о фанатах Аллегровой
В недавнем интервью рок-певица Ольга Кормухина негативно высказалась о фанатах российской исполнительницы Ирины Аллегровой. По ее словам, именно они продолжают раздувать скандалы с ее участием и активно обсуждать их в Сети.

Рок-певица Ольга Кормухина негативно высказалась о фанатах Аллегровой


Ольга Кормухина негативно относится к попсе. После победы в проекте «Две звезды» пять лет назад она стала чаще появляться в различных тв-передачах и принимать участие в сборных концертах. Исключением не стало мероприятие «О чем поют мужчины», которое недавно прошло в Кремле. На концерте Кормухина исполнила хит из популярного кинофильма «Титаник».

За кулисами певица рассказала «Дни.ру», что абсолютно не страдает звёздной болезнью, не строит из себя величественную диву, она никогда никому не отказывает в автографе или фото. За годы пребывания на сцене Кормухина была замечена только в одном скандале, случившемся на телепрограмме «Достояние республики», посвященной Ирине Аллегровой. Крупным планом операторы показали, как исполнительница покинула зал, поскольку, якобы ей не нравится народная артистка. На самом деле Кормухина приятно пообщалась с Аллегровой за кулисами, а ушла, так как спешила на самолет. Победительница «Две звезды» считает, что фанатам певицы должно быть стыдно, что они раздувают данный конфликт.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:44
Читайте также
Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин
Орешкин: В январе ВВП России вырос на 2%
У границ Калининградской области замечены два
В хранилище Пентагона прячут металлический
В США радиоведущая родила в прямом эфире
Алексей Навальный сообщил о своем задержании
В Генштабе ВСУ объявили о завершении АТО на
Для налаживания отношений между ЕАЭС и ЕС надо
Эксперты: Рубль странно отреагировал на активное
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в скором
Малахов анонсировал специальный выпуск «Прямого
В Сети появилось видео "посадки Су-57" в Сирии
Добавление комментария
Последние новости
22.02, 15:46 В Британии рабочие изнасиловали и сожгли молодую мать
22.02, 15:35 Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых мужчин в
22.02, 15:30 В Воронеже в квартире обнаружены тела двух мальчиков
22.02, 15:23 Italdesign отмечает свой юбилей тизером нового
22.02, 15:22 В Тюмени на территории мебельного цеха обнаружен труп
22.02, 15:18 Компания Ford Sollers намерена развивать в России свою
22.02, 15:14 Производитель Lister представил официальный рендер
22.02, 15:04 В Санкт-Петербурге в лифте найден труп мужчины
22.02, 15:03 «Новая мама Платона»: Дмитрия Шепелева опять застали на
22.02, 14:59 УАЗ начал экспортировать автомобили в Коста-Рику
22.02, 14:57 В Саратове грабитель устроил на улице настоящий«денежный
22.02, 14:54 Орешкин: В январе ВВП России вырос на 2%
22.02, 14:51 У границ Калининградской области замечены два
22.02, 14:49 В Орле умерла пенсионерка после драки из-за кошек
22.02, 14:37 Анастасия Волочкова похвасталась длинными ногами
22.02, 14:36 Ведущий Дмитрий Шепелев предпочел не вмешиваться в драку
22.02, 14:21 В Челябинске мальчик сломал позвоночник, катаясь на
22.02, 14:16 В Санкт-Петербурге водителю автобуса оторвало руку в ДТП
22.02, 14:15 В хранилище Пентагона прячут металлический фрагмент НЛО
22.02, 14:07 Новая прошивка iOS 11.2.6 оставила iPhone без индикатора