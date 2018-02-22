Эксперты назвали марки автомобилей, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка «Residual value – 2018», которое направлено на определение сохранности остаточной стоимости автомобилей. Лидерами оказались Mazda и Volvo.
У японской модели в классе STANDART сохранность остаточной цены составляет 97,32%. На втором месте в классе оказалась Toyota с результатом 94,98%, а на третьем – Subaru (90,60%). В классе PREMIUM лидером оказался Volvo с показателем 87,06%. Второе место досталось Lexus (82,35%), а на третьем - Porsche (82,02%).
Эксперты отметили, что их исследование имеет практическую пользу как для ритейлеров, так и для покупателей. Оно дает представление того, насколько каждая модель потеряет в стоимости спустя несколько лет после покупки. Как показывает практика, наименее всего в цене теряют автомобили, которые больше всех подорожали за последние три года.
Ранее сообщалось, что Mazda CХ-5 занял первое место в ТОП-10 наиболее выгодных для перепродажи внедорожников.
Ранее сообщалось, что Mazda CХ-5 занял первое место в ТОП-10 наиболее выгодных для перепродажи внедорожников.
У японской модели в классе STANDART сохранность остаточной цены составляет 97,32%. На втором месте в классе оказалась Toyota с результатом 94,98%, а на третьем – Subaru (90,60%). В классе PREMIUM лидером оказался Volvo с показателем 87,06%. Второе место досталось Lexus (82,35%), а на третьем - Porsche (82,02%).
Эксперты отметили, что их исследование имеет практическую пользу как для ритейлеров, так и для покупателей. Оно дает представление того, насколько каждая модель потеряет в стоимости спустя несколько лет после покупки. Как показывает практика, наименее всего в цене теряют автомобили, которые больше всех подорожали за последние три года.
Ранее сообщалось, что Mazda CХ-5 занял первое место в ТОП-10 наиболее выгодных для перепродажи внедорожников.
Ранее сообщалось, что Mazda CХ-5 занял первое место в ТОП-10 наиболее выгодных для перепродажи внедорожников.
Автор: Сергей Сидорин